У храма по улице Берзарина возвели новый деревянный забор

Со стороны железной дороги у храма по улице Берзарина ведется строительство нового деревянного забора.

— Огромный серый бетонный забор, которым многие годы была огорожена территория автостоянки, ставшей затем стройплощадкой для нашего храма, ушел в прошлое. Без сомнения, это была самая уродливая часть нашей территории, однако, несмотря на это, все эти годы он надежно охранял нашу общину и храм от внешнего мира. И вот теперь бетонной стены нет, а на ее месте красуется новенький изящный забор, сколоченный из деревянных планок, — рассказали в пресс-службе храма Феодора Тирона.

Как отметили в пресс-службе, это временное сооружение, так как территория нынешнего храма и парка, расположенного за железной дорогой, будет со временем объединена в общее пространство для отдыха горожан. (ео)