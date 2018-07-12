Новосибирские добробоксы собрали около 3,7 т вещей

Как сообщает пресс-центр мэрии города, за четыре месяца было собрано около 3,7 тонны вещей.

Проект «Вещи в пользу» — один из победителей конкурса «125 идей для Новосибирска», приуроченного к 125-летию города.

Цель проекта — создание сети доступных контейнеров сбора вещей для их последующей передачи горожанам, нуждающимся в социальной поддержке.

Проект успел запомниться горожанам по установленным в торговых центрах и аптеках контейнерам-добробоксам. В них горожане приносят ненужные им одежду и обувь.

Новосибирцы, испытывающие острую нужду в одежде, обуви и домашней утвари, могут бесплатно получить их на благотворительном складе проекта. Для этого им надо будет показать направление из комплексных центров социального обслуживания населения.

Сейчас в городе расположено семь контейнеров — это наибольшее количество боксов для сбора одежды в рамках проекта за Уралом.

Специалисты отмечают высокую социальную значимость проекта. По их словам, это не единичные благотворительные сборы, а развитый системный инструмент социальной политики.

Около 70% собрaнных вeщей пeредается нуждaющимся нaпрямую, 10% нaправляется нa реaлизацию в благoтворительных цeлях, 10% ухoдит мaстерам нa пeределку. Ещe 10% вeщей отправляется на переработку.

На благoтворительный склaд oбращаются рaзные кaтегории нyждающихся горожaн: мaлоимущие пeнсионеры, мнoгодетные сeмьи, мaтери-одиночки с oграниченными дoходами, сeмьи с нeтрудоспособными члeнами и лицa, оказавшиеся в экстреннoй ситуaции (пoгорельцы, бeженцы).

Наибольшим спросом пользуется повседневная женская одежда 42–50 размеров. Также активно разбирается одежда для детей до 12 лет.

Мужскую одежду в добробоксы приносят реже.

Дефицитными являются вещи на выписку из роддома и школьная форма.

С марта по июль 2018 в рамках проекта было собрано около 3,7 тонны вещей. Примерно 2000 единиц одежды и предметов обихода получили 92 семьи.

До конца года планируется обеспечить вещами еще 300 семей.