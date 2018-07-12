Киноновинки в «Синема Стар»: «Монстры на каникулах 3», «Небоскрёб», «Русалка» и «Талли»

Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня.

МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЁТ (6+) На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!

НЕБОСКРЁБ (12+) Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире становится центром огненной катастрофы. Только бывший агент ФБР , а теперь эксперт по безопасности Уилл Форд может спасти вертикальный город под небесами. Когда нельзя доверять никому, а жизнь семьи в опасности, каждая секунда на счету.

РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ (16+) Встреча со странной девушкой на затерянном лесном озере и её поцелуй резко меняют жизнь Ромы. Об этой встрече он очень скоро пожалеет: неизвестный недуг высасывает из него все жизненные силы. Марина готова на всё, чтобы освободить жениха от мистического морока. Что окажется сильнее: проклятье прошлого или настоящая любовь?

ТАЛЛИ (18+) Что подарить многодетной матери на рождение четвертого ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок релаксантов? А что, если подарить ей… няньку? Если мамаше удастся немного потерпеть причуды подарочной няньки, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся…