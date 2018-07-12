Ещё
«Изумрудные» юбиляры из Покровского-Стрешнева получили награды за любовь и верность
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Изумрудные» юбиляры из Покровского-Стрешнева получили награды за любовь и верность 

Префектура СЗАО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Покровском-Стрешневе отметили отличников семейной жизни на празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности. Награды за любовь и верность получили «изумрудные» юбиляры района — супружеские пары, прожившие в мире и согласии более 55 лет. Это семьи Хмельковых и Красновых.
— Супруги Валерий и Наталья Хмельковы прожили вместе 55 лет. В 1963 году Валерий Петрович окончил «Первый Московский Медицинский институт им. Сеченова». После ординатуры работал в «Институте медико-биологических проблем» от должности младшего научного сотрудника дошел до заведующего.
Зимовал на полюсе «Холода» на станции «Восток» в Антарктиде. Супруга Наталия Васильевна также в 1963 году окончила «Московский государственный институт им. Ленина». После окончания института отработала один год в школе. Затем перешла в Институт биофизики Минздрава СССР и отработала до пенсии. Является ветераном труда и ветераном промышленности, — рассказали в управе района Покровское-Стрешнево.
Стаж супружеской жизни Красновых— 56 лет. Супруги встретились в 1960 году. Поженились в 1962 году. Всю супружескую жизнь живут в мире и согласии.
Мечтают о правнуках.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Префект СЗАО Алексей Пашков встретился с жителями Южного Тушина В СЗАО прошел фестиваль здорового образа жизни «Московский пленэр» пройдет в Хорошево-Мневниках
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»47
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение