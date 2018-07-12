«Изумрудные» юбиляры из Покровского-Стрешнева получили награды за любовь и верность

В Покровском-Стрешневе отметили отличников семейной жизни на празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности. Награды за любовь и верность получили «изумрудные» юбиляры района — супружеские пары, прожившие в мире и согласии более 55 лет. Это семьи Хмельковых и Красновых.

— Супруги Валерий и Наталья Хмельковы прожили вместе 55 лет. В 1963 году Валерий Петрович окончил «Первый Московский Медицинский институт им. Сеченова». После ординатуры работал в «Институте медико-биологических проблем» от должности младшего научного сотрудника дошел до заведующего.

Зимовал на полюсе «Холода» на станции «Восток» в Антарктиде. Супруга Наталия Васильевна также в 1963 году окончила «Московский государственный институт им. Ленина». После окончания института отработала один год в школе. Затем перешла в Институт биофизики Минздрава СССР и отработала до пенсии. Является ветераном труда и ветераном промышленности, — рассказали в управе района Покровское-Стрешнево.

Стаж супружеской жизни Красновых— 56 лет. Супруги встретились в 1960 году. Поженились в 1962 году. Всю супружескую жизнь живут в мире и согласии.

Мечтают о правнуках.