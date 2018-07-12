В Куркине определи самых сильных мастеров гольфа

На гольф-поле ГБУ «СШОР „Московская школа гольфа“ в Куркине состоялось первенство спортивной школы. В состязаниях принимали участие спортсмены трех возрастных категорий: мальчики и девочки 2008-2009 г.р., мальчики и девочки 2006-2007 г.р. и младшие юноши и младшие девушки 2004-2005 г.р.

— Общее количество заявленных участников составило 150 человек. Для многих юных гольфистов это был их первый турнир. Соревнования проводились по формату — индивидуальный „строук-плей“ (игра на счет ударов) без учета гандикапа, — отметили в школе.