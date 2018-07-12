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Обогащенные шламы Магнитки пустят в оборот
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Обогащенные шламы Магнитки пустят в оборот 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В цехе рудо-обогатительных фабрик горно-обогатительного производства ПАО «ММК» началась эксплуатация установки по обогащению шламов шламохранилища №2. Это позволит увеличить долю собственного железорудного сырья в шихте агломерационного производства ПАО «ММК» и существенно снизит техногенную нагрузку на окружающую среду.
Новая установка способна в год переработать до 2 миллионов тонн шламов с содержанием общего железа 28,8%, превратив их в 530 тысяч тонн концентрата с содержанием железа не менее 59%. Для обогащения используется магнитно-гравитационная технология, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».
В процессе обогащения железной руды на дробильно-обогатительной фабрике №5 образуется более 1,2 миллиона тонн шлама в год. Все они складируются в шламохранилище №2. В 2017 после реконструкции первой очереди его емкость увеличилась на 49 миллионов кубометров. Параллельно были обустроены санитарно-защитная зона по периметру шламохранилища и береговая линия вдоль поселка Озерный.
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