Живого «пряничного человечка» поймали в Китае

Неизвестное существо выбросило на берег в Китае, которое очертаниями напоминает человека. Один из местных жителей не побоялся взять монстра в руки, чтобы позже опубликовать видеозапись с ним, сообщило ИА Nation News.

Интернет-пользователи заявили, что найденное существо — новый вид морской жизни. Некоторые считают монстра следствием мутации морской звезды или губки. Чудовище напоминает огромного пряничного человечка, который шевелит руками и ногами. Умеет ли он мыслить как Homo sapiens, пока остается загадкой.

Загадочное существо попало на камеру сотрудника парка у озера Канас в Китае. Видеозапись привлекла внимание сотрудников The Daily Mail.