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Живого «пряничного человечка» поймали в Китае
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Живого «пряничного человечка» поймали в Китае 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Неизвестное существо выбросило на берег в Китае, которое очертаниями напоминает человека. Один из местных жителей не побоялся взять монстра в руки, чтобы позже опубликовать видеозапись с ним, сообщило ИА Nation News.
Интернет-пользователи заявили, что найденное существо — новый вид морской жизни. Некоторые считают монстра следствием мутации морской звезды или губки. Чудовище напоминает огромного пряничного человечка, который шевелит руками и ногами. Умеет ли он мыслить как Homo sapiens, пока остается загадкой.
Загадочное существо попало на камеру сотрудника парка у озера Канас в Китае. Видеозапись привлекла внимание сотрудников The Daily Mail.
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