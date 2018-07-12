Мишулина после драки рассказала о подлой подставе «Пусть говорят»

Драку мужа Карины Мишулиной с журналистом у здания суда, по словам Карины, Первый канал показал в усеченном варианте. Дочь актера утверждает, что корреспондент намеренно провоцировал конфликт и эти подлые действия акулы пера в эфир почему-то не попали.

"Нас очень возмутило поведение журналиста, который был готов на все, лишь бы записать подобные кадры. Возможно, он стремился даже получить за это премию! И счастливое лицо этого человека после потасовки тому доказательство! Почему не показали первую часть этого видео, где он нас провоцировал?" — возмутилась артистка. Мишулина уверена, у редакторов программы нет задачи показать правду. «А представителям СМИ это только и надо было, чтобы выставить нас неадекватными людьми!» — сообщила дочь звезды советского кино.

Пресс-секретарь Мишулиной Богдан Бехер отмечает, что в том же выпуске «Пусть говорят», Еремеев только и делал, что раздувал из мухи слона, рассказывая, что на судебном процессе Мишулины вели себя вызывающе и всячески демонстрировали свое негативное отношение к возможному родственнику: «Им просто придраться уже не к чему, поэтому их информационным поводом являются замечания в суде. Это выглядит так, как будто бы кто-то в детском садике на кого-то обиделся и решил наябедничать».

Богдан подметил некоторую тенденцию: Тимур охотно рассказывает о конфликте с Кариной только Первому каналу и старается избегать интервью с представителями других СМИ. «Здесь может быть только одно объяснение — эксклюзивный контракт! Вы бы видели, как его охраняют работники „Первого канала“! А Еремеев ведь, извините, не министр!», — цитирует представителя Мишулиных Sobesednik.ru

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