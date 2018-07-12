В СЗАО прошел фестиваль здорового образа жизни

В минувшие выходные на открытой площадке театра танца «Гжель» на улице Свободы прошёл фестиваль здорового образа жизни. Все желающие могли посмотреть показательные выступления по силовому многоборью пожарных. Кроме того, на площадке можно было попробовать свои силы на занятиях зумбы, йоги и дыхательной гимнастики.

— Такие занятия по программе «Московское долголетие» регулярно проходят в Покровском-Стрешневе на улице Подмосковной и в Южном Тушине на 1-м Тушинском поезде. Йога хорошо влияет на суставы людей старшего возраста, — рассказала Елена Полупанова , тренер по йоге.

По ее словам, в йоге важно научиться сочетать движение и правильное дыхание. Йоги, как правило, дышат медленнее и глубже, чем другие люди. Такой вид дыхания считается наиболее эффективным и оказывает на организм успокаивающее действие. Привычка к постоянному диафрагмальному дыханию поможет сохранить здоровье и эффективнее преодолевать стрессы.