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Специалисты из Северного Тушина получили премии имени Бубнова
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Специалисты из Северного Тушина получили премии имени Бубнова 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В ПАО «Радиофизика» в Северном Тушине состоялось торжественное награждение лауреатов конкурса на соискание премии имени Г. Г. Бубнова. Церемония награждения была приурочена ко дню рождения Георгия Бубнова — первого директора предприятия и ученого, внесшего вклад в разработку конструкторско-технологических решений и организацию создания больших антенн для радиосистем стратегического значения.
В начале торжественной церемонии генеральный директор ПАО «Радиофизика» Борис Левитан рассказал собравшимся о предпосылках создания и проведения конкурса, о значимости для предприятия и высоком научно-техническом уровне работ, представленных на конкурсе. Он отметил, что с каждым годом растет количество молодых участников конкурса.
— Всего в конкурсе приняли участие 18 человек, из них девять — молодые специалисты предприятия. По решению конкурсной комиссии авторы четырех научно-технических работ были премированы, одной из них была присуждена поощрительная премия, — сообщили в пресс-службе ПАО «Радиофизика».
В ходе награждения победителям конкурса были вручены почетные грамоты и значки, а участникам, не занявшим призовые места — сертификаты.
На торжественную церемонию, помимо лауреатов конкурса, были приглашены представители научно-исследовательских подразделений, внучка Бубнова Галина Ефименко и дочь Ирина Ефименко.
Фото: radiofizika.ru.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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