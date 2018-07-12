Специалисты из Северного Тушина получили премии имени Бубнова

В ПАО «Радиофизика» в Северном Тушине состоялось торжественное награждение лауреатов конкурса на соискание премии имени Г. Г. Бубнова. Церемония награждения была приурочена ко дню рождения Георгия Бубнова — первого директора предприятия и ученого, внесшего вклад в разработку конструкторско-технологических решений и организацию создания больших антенн для радиосистем стратегического значения.

В начале торжественной церемонии генеральный директор ПАО «Радиофизика» Борис Левитан рассказал собравшимся о предпосылках создания и проведения конкурса, о значимости для предприятия и высоком научно-техническом уровне работ, представленных на конкурсе. Он отметил, что с каждым годом растет количество молодых участников конкурса.

— Всего в конкурсе приняли участие 18 человек, из них девять — молодые специалисты предприятия. По решению конкурсной комиссии авторы четырех научно-технических работ были премированы, одной из них была присуждена поощрительная премия, — сообщили в пресс-службе ПАО «Радиофизика».

В ходе награждения победителям конкурса были вручены почетные грамоты и значки, а участникам, не занявшим призовые места — сертификаты.

На торжественную церемонию, помимо лауреатов конкурса, были приглашены представители научно-исследовательских подразделений, внучка Бубнова Галина Ефименко и дочь Ирина Ефименко.

Фото: radiofizika.ru.