Детям из Щукина рассказали о пользе и вреде шоколада

В детской библиотеке №242 района Щукино прошла познавательно-развлекательная программа «Сладости для нашей радости», посвященная Всемирному дню шоколада.

— Увлекательная презентация познакомила детей с историей загадочной цивилизации майя, которая и открыла это удивительное растение — какао-бобы. Кадры видеохроники познакомили с производством современного шоколада, с профессией шоколатье, а также с интересными фактами о пользе и вреде шоколада. Затем ребятам предложили ответить на вопросы викторины «Шоколадные истории» в формате телевизионного шоу «Своя игра», — рассказали сотрудники библиотеки.

Закончилась программа дегустацией разных видов шоколадных десертов и чаепитием. (ео)