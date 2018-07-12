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Детям из Щукина рассказали о пользе и вреде шоколада
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Детям из Щукина рассказали о пользе и вреде шоколада 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В детской библиотеке №242 района Щукино прошла познавательно-развлекательная программа «Сладости для нашей радости», посвященная Всемирному дню шоколада.
— Увлекательная презентация познакомила детей с историей загадочной цивилизации майя, которая и открыла это удивительное растение — какао-бобы. Кадры видеохроники познакомили с производством современного шоколада, с профессией шоколатье, а также с интересными фактами о пользе и вреде шоколада. Затем ребятам предложили ответить на вопросы викторины «Шоколадные истории» в формате телевизионного шоу «Своя игра», — рассказали сотрудники библиотеки.
Закончилась программа дегустацией разных видов шоколадных десертов и чаепитием. (ео)
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