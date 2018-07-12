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Учитель дал студенту 12 пощечин и отправил его в госпиталь в Китае
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Учитель дал студенту 12 пощечин и отправил его в госпиталь в Китае 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Учитель напал на студента за громкие разговоры в классе, ударив по лицу 12 раз. Пощечины оказались настолько сильными, что ученика отправили в госпиталь с сотрясением мозга и серьезными травмами лица в больницу Китая. Об этом сообщил The Mirror.
Подростки работали в кабинете для самостоятельного обучения, прежде чем к ним ворвался учитель Сун Инчунь. Он обвинил студентов в том, что они слишком громкие.
Преподаватель схватил одного парня, разговаривавшего этот момент со студенткой, с места и ударил его по лицу 12 раз. После этого студента отправили в госпиталь с покрасневшим и опухшим лицом.
Медицинское обследование показало, что молодой человек получил сотрясение мозга, повреждения мягких тканей, лопнувшие сосуды вблизи глаза и частичную временную потерю слуха.
По словам сокурсников, профессор ударил и студентку, прежде чем напасть на парня. Его отстранили от должности. Учебное заведение, в свою очередь, пообещало покрыть медицинские расходы, организовать психологическую помощь, а также помочь с переводом в другое образовательное заведение.
Информацию о случившемся передали в полицию, однако пока не ясно, подвергнется ли наказанию жестокий преподаватель.
Подростки, находившиеся в казанском реабилитационном центре «Символ жизни», оказались жертвами уголовников, которые истязали и унижали их. Как сообщила телеканалу «360» мать пострадавшего, изначально заведение позиционировалось как платная частная школа, где есть психологи. Вместо этого ее ребенка довели до попытки суицида.
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