Привлекательные болельщицы на экранах отвлекают от просмотра матчей мундиаля?

В том, что во время трансляций футбольных матчей часто показывают красивых девушек, увидели признаки сексизма. Глава департамента корпоративной социальной ответственности организации Федерико Аддиечи заявил Associated Press , что на чемпионате в России с этой проблемой можно было столкнуться даже чаще, чем с расизмом.

Business FM спросила у поклонников футбола, не мешают ли им красивые девушки на трибунах смотреть игру. Главный редактор Sport24.ru Самвел Авакян уверен, что FIFA так же использует сексизм:

Самвел Авакян главный редактор Sport24.ru «По-моему, мы живем на разных планетах. Они сообщают о сексизме, а сами при этом занимаются тем же самым. Раз уж говорят, что нельзя показывать красивых, значит, намекают, что есть и некрасивые. Это и есть сексизм. Мне кажется, что это не совсем правильная постановка вопроса. Я думаю, это временное решение. Оно уже получило, насколько я понимаю, негативные отклики. Подозреваю, что просто в России много красивых девушек, и очень часто именно они попадают в кадр. В качестве шутки, конечно, я слышал версию, что в других странах просто завидуют тому, что нас, россиян, окружают такие красивые девушки, поэтому такая ревность».

Вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Богдан Зварич не видит ничего страшного в показе болельщиц:

Богдан Зварич вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров «На мой взгляд, показ именно красивых девушек на чемпионате мира подчеркивает, что их тоже интересует футбол, поэтому я не вижу здесь ничего страшного. Что же касается игры, то в этот момент я больше смотрю на поле, чем на экраны. Это проходит мимо, потому что вся борьба происходит на поле, все внимание, соответственно, обращено именно туда».

Вадим Дымов основатель ГК «Дымов» «Я думаю, что надо показывать симпатичных людей, жизнерадостных, довольных жизнью. Тех, кто радуется искренне, показывает свои эмоции. Что здесь плохого? В принципе, они хотят, чтобы жизнь утратила все краски, что надо показывать какую-то серость. Я думаю, это американская тема. Веяние идет оттуда. Все делать средним, все делать безликим. Я больше придерживаюсь итальянского подхода: жизнь во всех ее красках. Почему бы не показывать симпатичных девчонок? Тем более, в России они, скажем так, национальная гордость».

Финал чемпионата мира по футболу в России состоится 15 июля в Москве стадионе «Лужники». В решающем матче сыграют сборные Франции и Хорватии.