Сбежавшую к другу глухонемую школьницу из Энгельса нашли в Воронежской области

Поиски 16-летней девушки длились с конца мая. Воронежским полицейским удалось отыскать 16-летнюю глухонемую девушку, которая сбежала из школы-интерната в Саратовской области. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в облпрокуратуре. Учится девушка в городе Энгельсе, в школе-интернате для обучающихся по адаптационным программам. 22 мая после первого урока она вышла из учебного заведения и исчезла. Позже появились сведения, что школьница могла уехать в Воронежскую область — в Бутурлиновку, где живут родители его друга. Поиски пропавшей в Бутурлиновском районе проходили под контролем местной прокуратуры. И в итоге 11 июля полицейские нашли беглянку в одном из сельских поселений. Сейчас решается вопрос о передаче девушки её законным представителям в Энгельс.