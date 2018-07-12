«Докажем, что мы настоящие мужчины»: в Чечне полицейских обязали найти себе вторых жен, сообщает Радио «Свобода»

СМИ сообщили о новом указании, якобы спущенном сверху сотрудникам МВД Чечни. Согласно нему, все они должны обзавестись вторыми женами. Причем на поиски «дополнительной» супруги правоохранителям дается всего один месяц, сообщает

со ссылкой на информацию, распространяющуюся в мессенджере WhatsApp.

В статье говорится, что автор сообщения в мессенджере, очевидно, является одним из полицейских начальников. По его словам, власти республики готовы помочь силовикам в подготовке необходимых для узаконивания второго брака документов.

В случае же, если они не захотят выполнять приказ, в отношении них будут применены различные санкции (вплоть до увольнения). «Оставим угрозы о том, что уволимся с работы, отбросим малодушные разговоры, докажем, что мы настоящие мужчины, да поможет нам Бог», — напутствует своих подчиненных мужчина.

ГИБДД Чечни опровергать информацию не стали. В то же время там уклонились от ее подтверждения. Тогда журналисты обратились к своим источникам. Собеседник радиостанции в одной из структур МВД по Чечне подтвердить сведения о приказе сотрудникам по поводу вторых жен не смог, однако заметил, что «не удивился бы такому».

Как известно, власти Чечни в целом лояльно относятся к идее многоженства. Так, в апреле глава ЧР Рамзан Кадыров

говорил, что разрешение иметь четыре жены мусульманину дано Всевышним.

Несколько лет назад Кадыров в интервью

заявил, что «многоженство — это очень хорошо».

В 2011 году Кадыров

сказал

в интервью этому же агентству, что узаконенное многоженство является более честной и здоровой формой существования семьи, чем «любовный треугольник».

"Я очень даже «за» [многоженство]. Почему? Потому что это лучше, чем бросать семью и заводить любовниц. Это для мужчины правильнее, чем унижать свою жену, заимев любовницу, дарить проститутке украшения, всякие подарки, а жена с детьми в постоянной нужде", — сказал глава Чечни.

"Если Аллах разрешает многоженство, если позволяет возможность, и ты должен быть с ними [женами] равноправен во всех отношениях. Это не просто жениться. Человек должен нести ответственность за свои действия. Не просто так захотел — женился, надоело — развелся", — сказал Кадыров.

Впрочем, он оговорился, что высказывает только свою личную точку зрения, подчеркнув, что ни с кем из руководства страны не обсуждал возможность официально разрешить многоженство в мусульманских республиках России.