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МВД Чечни опровергло сообщения об обязательстве брать вторых жен
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МВД Чечни опровергло сообщения об обязательстве брать вторых жен 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГРОЗНЫЙ, 13 июл — РИА Новости. Сообщения в СМИ о якобы указании чеченским полицейским завести вторых жен не соответствуют действительности, ведется поиск распространителей дезинформации, заявил РИА Новости в пятницу представитель МВД по Чечне.
Ранее СМИ сообщили, что чеченских полицейских обязали в течение месяца найти вторых жен. При этом издания ссылались на распространенное в WhatsApp сообщение за авторством, как предположили журналисты, «одного из полицейских начальников». В тексте говорилось, что власти помогут с подготовкой документов для заключения брака, а за неисполнение требования сотрудникам МВД грозит увольнение.
"Эти сообщения не соответствуют действительности. Принимаются меры по установлению распространителей этого сообщения в социальных сетях", — отметил собеседник.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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