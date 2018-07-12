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«По-королевски!»: мама Илона Маска удивила элегантностью
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«По-королевски!»: мама Илона Маска удивила элегантностью 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск (Elon Musk) отпраздновал свадьбу младшего брата Кимбала. На торжественной церемонии присутствовала и 70-летняя мама бизнесмена Мэй Маск в девичестве Халдеман.
Ныне модель на пенсии — Мэй Маск в свои 70 лет продолжает удивлять поклонников статностью и внутренней красотой. «Модель элегантного возраста», — именно так называют маму Илона верные почитатели. Еще в 1969 году Мэй стала финалисткой конкурса красоты «Мисс Южная Африка». А спустя год она вышла замуж за Эррола Маска — южноафриканского инженера. Пара прожила в браке около девяти лет, после чего родители Илона подали на развод. К слову, сыновья остались с отцом. Свою модельную карьеру Мэй продолжила в Канаде, она снималась для рекламных агентств, появлялась на обложках глянцевых журналов. Особое внимание мама Илона Маска уделяет диетологии, сделав эту сферу еще одним источником дохода.
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Для свадьбы младшего сына Мэй выбрала длинное платье-металлик свободного кроя с выточками на груди. Свой образ бывшая модель дополнила венком и браслетом из декоративных цветов и серьгами-кисточками. По мнению модных экспертов, наряд и аксессуары Мэй Маск подобрала, изучив последние тренды лета.
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