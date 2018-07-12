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Поклонники считают, что Наталья Водянова выглядит рядом с дочкой как старшая сестра
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Поклонники считают, что Наталья Водянова выглядит рядом с дочкой как старшая сестра 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Модель и ее наследница сфотографировались в одинаковых купальниках.
Топ-модель, актриса, звездная мама, общественный активист, основательница фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова восхитила многочисленных поклонников новой семейной фотографией. На опубликованном снимке звезда запечатлена в бассейне в компании сына и дочери, причем с юной Невой они облачены в одинаковые купальники.
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
12 Июл 2018 в 2:10 PDT  Поклонники топ-модели пришли в восторг — и отметили, что 36-летняя звезда выглядит не мамой, а старшей сестрой своей дочери: «Наталья, вы как две сестренки!», «Сестрички с братиком», «Вы с Невой как 2 подружки смотритесь», «Божечки! Вам как будто 15», «Наверное, сто раз уже писали: как сестренка старшая».
Напомним, Наталья Водянова — многодетная звездная мама. Со своим избранником — французским бизнесменом и генеральным директором модного бренда Berluti Антуаном Арно — топ-модель вместе уже более пяти лет. Пара воспитывает двух совместных малышей: в 2014-м родился Максим, в 2016-м — Роман.
Кроме того, влюбленные растят троих детей Натальи от предыдущего брака (с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом): Лукаса Александра (2001 года рождения), Неву (2006) и Виктора (2007).
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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