Поклонники считают, что Наталья Водянова выглядит рядом с дочкой как старшая сестра

Модель и ее наследница сфотографировались в одинаковых купальниках.

Топ-модель, актриса, звездная мама, общественный активист, основательница фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова восхитила многочисленных поклонников новой семейной фотографией. На опубликованном снимке звезда запечатлена в бассейне в компании сына и дочери, причем с юной Невой они облачены в одинаковые купальники.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

12 Июл 2018 в 2:10 PDT Поклонники топ-модели пришли в восторг — и отметили, что 36-летняя звезда выглядит не мамой, а старшей сестрой своей дочери: «Наталья, вы как две сестренки!», «Сестрички с братиком», «Вы с Невой как 2 подружки смотритесь», «Божечки! Вам как будто 15», «Наверное, сто раз уже писали: как сестренка старшая».

Напомним, Наталья Водянова — многодетная звездная мама. Со своим избранником — французским бизнесменом и генеральным директором модного бренда Berluti Антуаном Арно — топ-модель вместе уже более пяти лет. Пара воспитывает двух совместных малышей: в 2014-м родился Максим, в 2016-м — Роман.

Кроме того, влюбленные растят троих детей Натальи от предыдущего брака (с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом): Лукаса Александра (2001 года рождения), Неву (2006) и Виктора (2007).

Фото: Instagram

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