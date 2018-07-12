Калининградка, перенёсшая одновременно кесарево сечение и операцию на сердце, рассказала о своём самочувствии

В Федеральном центре высоких медицинских технологий в посёлке Родники впервые приняли роды и одновременно провели операцию на открытом сердце. 35-летняя калининградка Олеся Исаенко, ставшая мамой в столь необычном для родов месте, рассказала «Клопс» о своём самочувствии.

Олеся Исаенко проходит реабилитацию, старательно выполняя рекомендации врачей.

"Мне сказали следить за своим самочувствием, понемногу ходить и держать себя в руках. Но я так благодарна, что врачи за меня взялись, спасли меня и ребёнка. Так и просятся слёзы", — признаётся Исаенко.

У Олеси врождённый порок сердца. В 2014 году она благополучно родила мальчика, а на этот раз порок развился. На малых сроках женщине предлагали прервать беременность, но семья решила рискнуть. С тех пор будущая мама находилась под наблюдением кардиологов. На 33-й неделе консилиум принял решение о родоразрешении и параллельном протезировании клапана сердца матери.

Родился мальчик весом 2250 г и ростом 47 см. Ребёнка перевели в региональный перинатальный центр, его жизни ничто не угрожает.

Новорожденного назвали Андреем. Олеся впервые увидит его не раньше чем через две недели.

"Операция продолжалась четыре часа — это длительное пребывание под наркозом плюс серьёзная кровопотеря. Пациентка чувствует себя хорошо, стабильно, но время для реабилитации потребуется более продолжительное, чем при обычной операции", — пояснил главный врач ФЦВМТ Юрий Шнейдер, проводивший операцию.

По словам хирурга, у него уже был подобный опыт. «В 2001 году в Санкт-Петербурге я столкнулся с таким же случаем», — поделился Шнейдер.

Подобная двойная операция проходила в нашем регионе впервые, и для российской врачебной практики это тоже редкость. Сердечный клапан заменили щадящим способом.

"Последние годы мы практикуем так называемый мини-торакальный доступ, через разрез буквально в шесть-семь сантиметров", — сказал Юрий Шнейдер.

Дома Олесю ждут муж и четырёхлетний сын Николай.

"Колю в больницу, конечно, нельзя приводить. Он очень боится за меня и переживает — ему тут точно не понравится", — смеётся женщина.

Уникальная двойная операция прошла в Федеральном центре высоких медицинских технологий 3 июля.