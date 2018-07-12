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Мослекторий покажет, как укрепить здоровье позвоночника без помощи лекарств
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Мослекторий покажет, как укрепить здоровье позвоночника без помощи лекарств 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
23 июля в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» состоится лекция проекта «Мослекторий». Тема новой встречи — «Здоровье позвоночника и суставов без лекарств». Вся наша жизнь — движение, а наш успех во многом зависит от того, насколько легко, быстро и свободно мы можем перемещаться в окружающей среде. Так как же сделать свое тело подвижным и выносливым? Какие упражнения лучше всего укрепляют наши суставы и кости? Можно ли безболезненно преодолеть последствия старых травм и повреждений? Обо всем этом и многом другом расскажет знаменитый врач, автор уникальных методик оздоровления, доктор медицинских наук Сергей Бубновский.
Прямую трансляцию смотрите 23 июля в 19:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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