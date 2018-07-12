Прокуратура хочет закрыть лодочную станцию, где швартовался затонувший катамаран

В Ворошиловский районный суд Волгограда поступил иск транспортной прокуратуры о временном запрете эксплуатации причала ООО «Пристань», с которого утром 11 июня вышла в своё последнее плавание затонувшая вечером того же дня плавучая дача «Елань -12».

Надзорное ведомство требует закрыть причальную стенку

— Южная транспортная прокуратура подала исковое заявление к ООО «Пристань» о временном запрете эксплуатации гидротехнического берегоукрепительного сооружения, — сообщили V1.ru в суде. — Транспортная прокуроры просят признать незаконными действия ООО «Пристань» в эксплуатации объекта и запретить компании и иным лицам до устранения выявленных нарушений использовать его в качестве причального сооружения.

По словам соучредителя ООО «Пристань» Андрея Соколова, транспортная прокуратура хочет закрыть арендуемые у МУП «Берегоукрепление».

— Надзорное ведомство считает, что мы стоим на гидротехническом сооружении и используем его в качестве причала. В своё время мы взяли участок 100 метров в длину и один метр в ширину в аренду у МУП «Берегоукрепление», — говорит Андрей Соколов . — Транспортная прокуратура посчитала его причалом и запросила необходимые для его содержания и использования документы.

Предъявленный иск на лодочной станции считают необоснованным.

— У нас маломерные суда стоят на понтонах: лодки, яхты, гидроциклы. А причалы во всём мире используются для швартовки кораблей. Но обслуживаемые нами маломерные суда даже теоретически не могут причалить к арендуемой стенке. Её высота составляет четыре метра. Здесь могут останавливаться теплоходы, но никак не лодки.

По словам соучредителя ООО «Пристань», прокуратура неверно посчитала арендованный участок причалом.

— У нас понтоны стоят на якорях и не крепятся к этому сооружению. Сотрудники транспортной прокуратуры проверяли документы и узрели, что здесь когда-то действительно был причал. Мы арендовали участок как укреплённый берег. Наши катерочки даже теоретически не могут пришвартоваться к четырёхметровой стенке.

Катамаран до трагедии стоял на лодочной станции ООО «Пристань»

Кроме транспортной прокуратуры ООО «Пристань» проверяла трудовая инспекция.

— Трудовая инспекция посчитала, что у нас нет освидетельствования рабочего места одного из менеджеров и выписала штраф 210 тысяч рублей.

Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрит иск Южной транспортной прокуратуры к ООО «Пристань» в понедельник, 16 июля.

На лодочной станции ООО «Пристань» швартовался катамаран, принадлежавший экс-главе Калачёвского района Дмитрию Хахалеву . В компании сотрудников ГИБДД и членов их семей, он отправился 11 июня отдыхать на борту яхты. Вечером катамаран столкнулся с проходившим по Волге судном «Капитан Вечеркин». В результате трагедии погибли 11 человек.