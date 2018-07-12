8 способов сделать ваши отношения еще крепче

Полюбите себя

Психологи уже давно сказали, что нельзя полюбить другого, если вы не можете полюбить себя. И мы к ним сто раз плюсуемся. Даже если вы без ума от своего партнера, вы должны быть у себя на первом месте. В здоровых отношениях не растворяются полностью — на то они и здоровые. Помните, как в самолете? «Сначала наденьте кислородную маску на себя, потом — на ребенка». Если вы можете как следует позаботиться о себе, вам будет легче заботиться о других.

Ешьте вместе

Хотя бы один раз в день. Не получается ужинать? — Завтракайте. Не получается завтракать — пейте мятный чай на ночь. Совместные посиделки на кухне укрепляют отношения куда больше, чем кажется на первый взгляд. Главное, чтобы в процессе вы общались друг с другом, а не переписывались в мессенджере каждый со своими коллегами.

Дружите

Если вы стали парой, это вовсе не означает, что вам нужно срочно перестать общаться со всеми старыми друзьями. Поддерживайте связи, продолжайте увлекаться тем, чем увлекались до встречи со своим партнером. Не отказывайтесь от любимых занятий ради отношений: поверьте, это не сделает их крепче, скорее, наоборот.

Общайтесь

Учитесь коммуницировать друг с другом без истерик, ругани и битья посуды. Не используйте секс как способ помириться. Прислушивайтесь к мнению партнера: если вы не можете спокойно воспринимать то, что говорит человек напротив, то вы, возможно, стоите отношения не с тем.

Не думайте, что ваш партнер умеет читать мысли

Он обычный человек (ну если вы не встречаетесь с победителем «Битвы экстрасенсов»), поэтому он едва ли догадается, на что это вы там обиделись. Если вас что-то не устраивает — говорите. Если хотите что-то знать — спрашивайте. И будет вам счастье.

Планируйте бюджет

Деньги — частая причина ссор между возлюбленными. Потому что любовь любовью, а денежки, как известно, врозь. Желательно, конечно, чтобы врозь они были не всегда. Если вы живете вместе, то вполне логично, чтобы у вас был общий бюджет. Это не означает, что в день зарплаты вы оба должны складывать все купюры в трехлитровую банку, но скидываться, допустим, на продукты — неплохая идея. Еще один вариант — установить «график»: на этой неделе еду покупает он, на следующей — вы. Или, например, он оплачивает ваши общие счета в ресторанах, а вы покрываете расходы на коммунальные услуги. И так далее.

Уважайте сексуальные желания друг друга

Влюбленные люди, разумеется, должны быть совместимы в постели. Но на одной страсти далеко не уедешь. Сразу договоритесь о том, что вас заводит, а что вы считаете совершенно недопустимым в вашей спальне. Побеседуйте об этом спокойно, без торга и ультиматумов. Близким людям всегда удасться договориться, не сомневайтесь. А не близким людям лучше разойтись.

Не старайтесь переделать своего партнера

Вы полюбили этого человека и согласились с ним жить. Так зачем пытаться его перекроить? У каждого человека есть свои индивидуальные особенности: в том-то и прикол, что мы все разные. Не старайтесь переделать кого-то под себя, лучше почаще «ходите на компромисс»: для отношений это очень полезно.