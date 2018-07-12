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В Орловской области разыскивают пропавшую девочку
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В Орловской области разыскивают пропавшую девочку 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Поисково-спасательный отряд просит помощи в установлении местонахождения без вести пропавшей несовершеннолетней Анастасии Стороженко.
6 июля 2018 года 15-летняя орловчанка ушла из дома в Тросне в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.
Анастасии на вид 14 — 15 лет, она среднего телосложения, рост около 160 сантиметров, волосы русые до плеч. Во что была одета в момент пропажи, не известно.
Девушка может передвигаться с 21-летним Артемом Дурницким на ВАЗ-2107.
Всех, кто что-то знает о местонахождении Анастасии, просят позвонить в полицию или на телефон поискового отряда 8 (4862) 22-23-01.
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