Дочь Анастасии Волочковой ревнует мать к ее кавалерам

Впервые за долгое время Анастасия Волочкова решилась пойти на откровенный разговор с журналистами. Балерина рассказала о сложных отношениях с 12-летней дочерью Ариадной и о проблемах, появляющихся в процессе ее воспитания.

Волочкова призналась, что между ней и Аришей возникает очень много разногласий. Но, несмотря на трудные взаимоотношения, звездная мама пытается во всем поддерживать дочь.

Дело в том, что год назад Арианда решила покончить с вокалом, что очень не понравилось Волочковой, ведь, по ее словам, девочка подавала большие надежды. Кроме того, дочь эпатажной балерины ревнует маму к мужчинам. Анастасия Волчкова заявила, что делится с Аришей всем самым сокровенным, в том числе и взаимоотношениями с кавалерами, однако девочке тяжело открыться матери из-за проблем переходного возраста. Но балерина старается быть с дочкой максимально откровенной в подобных вопросах.

«Я с ней об этом говорю, объясняю, что у меня все равно будет муж, и этот человек станет относиться к ней с такой же любовью, как и ко мне. Не иначе. Я допускаю близко в свою жизнь только таких людей», — рассказала Волочкова.