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Находка недели: стильный Instagram краснодарского «Магнита», похожий на лукбук модной марки
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Находка недели: стильный Instagram краснодарского «Магнита», похожий на лукбук модной марки 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
У универсама «Магнит» в Краснодаре появился очень стильный (и не характерный для сетевого продуктового магазина) Instagram. В аккаунте выложили фото и видео с моделями и танцорами, которые рекламируют газированные напитки, колбасу и консервированную кукурузу. Создатели аккаунта даже учли самые свежие тренды — один из героев рекламы танцует хип-хоп в медицинской маске, которая стала самым модным аксессуаром года. Ироничные посты очень похожи на публикации популярных в Instagram блогеров.
Кто стоит за аккаунтом «Магнита» — представители магазина или креативное агентство (как в случае с культовой пышечной на Большой Конюшенной), неизвестно.
Публикация от СЕМЕЙНЫЙ МАГНИТ❤️ (@magnitkrd) 3 Июл 2018 в 7:11 PDT Когда поход за покупками — это приключение. Когда охота за скидками — это спорт. 🏆 Когда ты уверен в себе и выбираешь достойную обстановку. Теперь наше оружие не только низкие цены, но и качество, удобство и уникальный стиль. ⚡️ Семейный Магнит — это магазин твоего поколения. Увидимся на Симиренко 14/1. Публикация от СЕМЕЙНЫЙ МАГНИТ❤️ (@magnitkrd) 4 Июл 2018 в 12:21 PDT Выбери жизнь, выбери эмоции, выбери стиль, выбери красивую одежду, выбери настроение, выбери счастье, выбери Магнит, выбери зелёный горошек. 🔥 Или арбуз. Выбирай все что захочешь — и по низким ценам! Каждый день, на Симиренко 14/1. 📍 Публикация от СЕМЕЙНЫЙ МАГНИТ❤️ (@magnitkrd) 9 Июл 2018 в 11:22 PDT Публикация от СЕМЕЙНЫЙ МАГНИТ❤️ (@magnitkrd) 3 Июл 2018 в 7:13 PDT Публикация от СЕМЕЙНЫЙ МАГНИТ❤️ (@magnitkrd) 3 Июл 2018 в 7:36 PDT Наши вкусные пельмени похитят ваше сердце!❤️ Выбирайте по своему вкусу — каждые хороши по-своему! Ждём вас в нашем красивом Семейном на Симиренко 14/1!📍 Публикация от СЕМЕЙНЫЙ МАГНИТ❤️ (@magnitkrd) 10 Июл 2018 в 10:56 PDT Публикация от СЕМЕЙНЫЙ МАГНИТ❤️ (@magnitkrd) 3 Июл 2018 в 7:37 PDT Кажется, наш супермаркет самый крутой среди всех Семейных Магнитов Краснодара!🤙🏽 Ждём вас за покупками сегодня на Симиренко 14/1!📍 Публикация от СЕМЕЙНЫЙ МАГНИТ❤️ (@magnitkrd) 4 Июл 2018 в 3:28 PDT Смотрим вперед, развиваемся, опережаем события, двигаемся в тренде. 🤙🏽 Первый инстаграм Семейного Магнита в Краснодаре. 📍Идите с нами дальше и вы увидите больше. 🔥 Публикация от СЕМЕЙНЫЙ МАГНИТ❤️ (@magnitkrd) 4 Июл 2018 в 12:16 PDT Загрузили наши витрины свежими колбасами!👌🏼 Побалуйте себя!🔥 Ждём вас в нашем магазине Магнит по адресу — Симиренко 14/1📍 Публикация от СЕМЕЙНЫЙ МАГНИТ❤️ (@magnitkrd) 6 Июл 2018 в 6:32 PDT  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
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