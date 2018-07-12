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Ростовчанин Баста раскрутил на откровения о геях, марихуане и зарплате Ивана Урганта
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Ростовчанин Баста раскрутил на откровения о геях, марихуане и зарплате Ивана Урганта 

Деловое сообщество 2 часа назад
В своём интервью известному ростовскому реперу Иван Ургант рассказал о исполнении своей самой заветной мечты. Тогда еще 16-летнему Ивану отец купил кроссовки его грез. Хоть и стоили они баснословных денег, Иванв тот момент стал самым счастливым подростком Земли.
Конечно же разговор коснулся и вопросов от зрителей. Почитатели таланта актера интересуются, а сыграл бы он роль мужчины нетрадиционной ориентации? «Понимаешь в чем дело, с одной стороны, заманчиво… Ну, если природа все дала… Усы–то есть» — лукаво ответил шоумен. Но Басту такой уклончивый ответ никак не устраивал, и в итоге он раскрутил таки Урганта на признание: «На самом деле, ну, блин, нет. Ну не знаю… — с сомнением мямлил Иван. — Ведь фильм же 100% пойдет на какую-то премию, такие фильмы часто туда идут. (…) Ну я когда смотрю эти сцены, где там они начинают целоваться, — это ужасно».
Сам Иван уже более десяти лет счастливо женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе. У пары четверо детей. Дети Натальи от первого брака Нико и Эрика и общие дочери Нина и Валерия.
Рассказал Ургант и об опыте приема наркотиков. Ударившись в воспоминания, он признался, что такое происходило с ним всего раз, в Амстердаме. Опыт оказался крайне неприятным, один из друзей Ивана даже не мог пошевелится, так ему стало плохо. С тех пор Иван испытывает ужас при мысли о влиянии наркотиков на организм, а уж о их приеме и подавно не задумывается
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