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Повезло со свекровью — не повезет с НДФЛ
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Повезло со свекровью — не повезет с НДФЛ 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин разбирался, насколько тесны родственные связи с матерью супруга с точки зрения обложения подарков от нее НДФЛ.
Согласно НК РФ освобождаются от налога презенты, преподнесённые деньгами и в натуральной форме, независимо от статуса благодетеля.
Вне налогообложения и другие подарки, если они от члена семьи или близкого согласно СК РФ родственника.
Кодекс среди указанных лиц упоминания о свекрови не содержит.
Таким образом, получая от матери мужа недвижимость в дар, с ее стоимости НДФЛ придется уплатить.
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Женский форум
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