Повезло со свекровью — не повезет с НДФЛ

Минфин разбирался, насколько тесны родственные связи с матерью супруга с точки зрения обложения подарков от нее НДФЛ.

Согласно НК РФ освобождаются от налога презенты, преподнесённые деньгами и в натуральной форме, независимо от статуса благодетеля.

Вне налогообложения и другие подарки, если они от члена семьи или близкого согласно СК РФ родственника.

Кодекс среди указанных лиц упоминания о свекрови не содержит.

Таким образом, получая от матери мужа недвижимость в дар, с ее стоимости НДФЛ придется уплатить.