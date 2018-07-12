Двое детей погибли под завалами мусора в Китае

Спасатели нашли тела двух детей, пропавших накануне в одной из деревень в китайской провинции Чжэньсюн. По предварительным данным, мальчиков завалило горой мусора в тот момент, когда она пытались найти на свалке старые игрушки. Об этом сообщил The Daily Mail.

10 июля в полицию обратился местный житель с просьбой помочь в поисках двух пропавших сыновей. Младшему ребенку было 10 лет, старшему — 12. После обращения мужчины спасатели начали поисковую операцию. Были найдены очевидцы, видевшие, как двое мальчиков играли возле мусорной свалки под названием Сяошилин на окраине деревни. Свидетели также показали, что во вторник на свалке произошел обвал горы мусора.

Полигон бытовых отходов Сяошилин — это мусорная свалка высотой 50-60 метров. Известно, что она никак не огорожена и возле нее нет никаких опознавательных знаков.

Днем в четверг, 12 июля, спасатели нашли на полигоне тело ребенка без признаков жизни, а спустя еще полчаса — труп его старшего брата. Они были заживо погребены под завалом отходов.

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