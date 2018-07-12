Свердловский омбудсмен проведет проверку из-за задержания жительницы Урала в Ливане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. / ТАСС /. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова начала проверку по факту обращения жительницы Екатеринбурга о задержании ее дочери в Ливане, которое произошло 9 июля. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь омбудсмена Виктор Вахрушев.

"Звонила мама этой девушки и прислала утром официальное обращение. Она звонила буквально час назад в слезах, очень встревожена. Комментировать что-либо сложно, потому что идет проверка. Речь идет о том, что ее дочь находилась в Ливане с молодым человеком, который проводил ее в аэропорт города Бейрут, а там ее задержали", — сказал он.

Вахрушев добавил, что причина задержания неизвестна. «По словам матери, никаких нарушений со стороны дочери не было.

На сегодняшний день она находится в полиции без помощи», — уточнил он.

Пресс-секретарь пояснил, что женщина уже связалась с посольством и консульством России в Ливане.