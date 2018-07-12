Беременная Рапунцель после больницы в истерике набросилась на мать

Беременная звезда «Дома-2» Алена Рапунцель накричала на мать. Длинноволосая красавица расстроена из-за измен возлюбленного Ильи Яббарова

Татьяна Владимировна приехала на поляну, чтобы помочь дочери разрешить конфликт с избранником. Общаясь с наследницей, родительница поделилась своими наблюдениями и предложила Алене забыть о неверности любимого и простить его.

Рапунцель встретила рекомендацию матери в штыки. У девушки началась настоящая истерика. Алена набросилась на мать с упреками. «Мне нужна просто нормальная, человеческая, материнская поддержка. И все. Ты не поддерживаешь меня. Сидишь и говоришь: „Померись с Яббаровым. Мне его жалко“. Да он козел!» — кричала звезда телестройки.

Татьяна Владимировна пыталась оправдаться. «Я тебе просто говорю: дай ему шанс. Ты не хочешь. Ну ладно, не хочешь и не хочешь. Я просто высказываю свое мнение. Я вижу, что он переживает, что он тебя теряет. И мне жалко его тоже. Мне тебя жалко», — успокаивала беременную дочь женщина.

Добавим, Рапунцель на грани нервного срыва. После известия об интрижке Яббарова с бывшей участницей «Дома-2» Дарьей Осенковой у Алены начались проблемы со здоровьем. Врачи опасаются, что постоянный стресс грозит потерей ребенка. Длинноволосая красавица несколько дней провела в клинике.

Добавим, что Илья не спешит вымаливать прощение невесты. Яббаров даже не решается подойти к матери своего будущего малыша. Алена в свою очередь, непреклонна. Она не знает, как сможет простить неверность любимого во второй раз.

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