Ещё
Беременная Рапунцель после больницы в истерике набросилась на мать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременная Рапунцель после больницы в истерике набросилась на мать 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Беременная звезда «Дома-2» Алена Рапунцель накричала на мать. Длинноволосая красавица расстроена из-за измен возлюбленного Ильи Яббарова.
Татьяна Владимировна приехала на поляну, чтобы помочь дочери разрешить конфликт с избранником. Общаясь с наследницей, родительница поделилась своими наблюдениями и предложила Алене забыть о неверности любимого и простить его.
Рапунцель встретила рекомендацию матери в штыки. У девушки началась настоящая истерика. Алена набросилась на мать с упреками. «Мне нужна просто нормальная, человеческая, материнская поддержка. И все. Ты не поддерживаешь меня. Сидишь и говоришь: „Померись с Яббаровым. Мне его жалко“. Да он козел!» — кричала звезда телестройки.
Татьяна Владимировна пыталась оправдаться. «Я тебе просто говорю: дай ему шанс. Ты не хочешь. Ну ладно, не хочешь и не хочешь. Я просто высказываю свое мнение. Я вижу, что он переживает, что он тебя теряет. И мне жалко его тоже. Мне тебя жалко», — успокаивала беременную дочь женщина.
Добавим, Рапунцель на грани нервного срыва. После известия об интрижке Яббарова с бывшей участницей «Дома-2» Дарьей Осенковой у Алены начались проблемы со здоровьем. Врачи опасаются, что постоянный стресс грозит потерей ребенка. Длинноволосая красавица несколько дней провела в клинике.
Добавим, что Илья не спешит вымаливать прощение невесты. Яббаров даже не решается подойти к матери своего будущего малыша. Алена в свою очередь, непреклонна. Она не знает, как сможет простить неверность любимого во второй раз.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене!»
Дни.ру: последние новости
Малахов подобрал брошенную жену Грудинина Свадьба с 11-летней девочкой обошлась богачу в 15 тысяч рублей Любовь Успенская заговорила о борьбе с коварным врагом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение