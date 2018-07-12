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Две архангелогородки разыскивают подругу детства через программу «Жди меня»
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Две архангелогородки разыскивают подругу детства через программу «Жди меня» 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В программу, которая сейчас выходит в эфир на канале НТВ, жительницы Архангельска Зоя Короткевич и Ольга Буторина обратились с просьбой помочь найти им подругу детства — Наталью Некрасову 1932 года рождения.
Фото Натальи Некрасовой в детстве
До Великой Отечественной войны подруги жили в одном доме 24 на улице Володарского и учились в одной школе. Затем их разлучила война.
— Встретились с Наташей и её мужем в шестидесятые годы. Почти случайно, в Киеве. Она была там проездом из Сибири. Её маму звали Екатерина Некрасова, у них была многодетная семья: сама Наташа, сестры Татьяна и Марина, брат Федя, и еще кто-то был из детей помладше, — рассказала Зоя Короткевич.
Известно, что перед войной мать Натальи Некрасовой работала в Доме Советов. Сейчас женщинам по 86 лет, им очень бы хотели найти свою подругу и узнать, как сложилась ее судьба.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться в программу «Жди меня» по телефону горячей линии: +7 (499) 391-98-88.
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