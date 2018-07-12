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Фотографии купающихся дочерей Сталлоне утекли в сеть и свели мужчин с ума
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Фотографии купающихся дочерей Сталлоне утекли в сеть и свели мужчин с ума 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Три знойные красотки — дочери голливудского актера Сильвестра Сталлоне — стали лакомой добычей папарацци. Зоркие объективы фотокамер сделали несколько кадров с их отдыха на яхте в Сан-Тропе.
21-летняя София, 20-летняя Систин и 16-летняя Скарлет в миниатюрных купальных нарядах плескались в воде и загорали, а гордый за своих девочек Сталлоне следил за происходящим с борта белоснежного судна.
Ранее Пятый канал рассказывал о 54-летней экс-супруге знаменитого Рокки — Бриджит Нильсен. Она поразила общественность смелостью, забеременев в таком зрелом возрасте. В конце июня она показала миру новорожденную Фриду, которая стала пятым ребенком актрисы.
Также сообщалось о крупном скандале с участием Сильвестра Сталлоне — девушка, решившая остаться неизвестной, заявила, что в начале 1990-х была изнасилована актером.
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