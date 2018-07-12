Фотографии купающихся дочерей Сталлоне утекли в сеть и свели мужчин с ума

Три знойные красотки — дочери голливудского актера Сильвестра Сталлоне — стали лакомой добычей папарацци. Зоркие объективы фотокамер сделали несколько кадров с их отдыха на яхте в Сан-Тропе.

21-летняя София, 20-летняя Систин и 16-летняя Скарлет в миниатюрных купальных нарядах плескались в воде и загорали, а гордый за своих девочек Сталлоне следил за происходящим с борта белоснежного судна.

Ранее Пятый канал рассказывал о 54-летней экс-супруге знаменитого Рокки — Бриджит Нильсен . Она поразила общественность смелостью, забеременев в таком зрелом возрасте. В конце июня она показала миру новорожденную Фриду, которая стала пятым ребенком актрисы.

Также сообщалось о крупном скандале с участием Сильвестра Сталлоне — девушка, решившая остаться неизвестной, заявила, что в начале 1990-х была изнасилована актером.