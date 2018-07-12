Ещё
Полиция и следствие неделю ищут настоящего мужика в лесу под Михайловкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция и следствие неделю ищут настоящего мужика в лесу под Михайловкой 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Молодой мужчина, не на шутку увлекавшийся компьютерными играми, бесследно исчез из дома в городе Михайловка Волгоградской области.
Мужчина работал наладчиком кассовых аппаратов
— 32 — летний Михаил Новоселов занимался наладкой кассовых аппаратов в фирме своего отца. — уточнили в Михайловском межрайонном следственном отделе. — Днем работал, а вечером играл в компьютерные игры. Жил отдельно от родителей и почти ни с кем не общался.
В прошлую среду молодой мужчину, не рассказав никому о своих планах, вышел из дома и не взял с собой ни банковскую карту, ни документы.
— На столе осталась записка с примерным содержанием: «Хочу пожить в лесу. Если выживу — буду мужиком», — добавили следователи. — По словам родителей, из дома пропала двухместная палатка, маленькая лопатка и топорик. Мы опросили всех соседей, знакомых и родных — пока никаких зацепок. Никакой ниточки не нашли и в видеозаписях с камер вокзала и ближайших домов.
Михаил Новоселов ушел из дома в среду, 4 июля. Мужчина был одет в майку желтого цвета и камуфлированные брюки. Приметы пропавшего: на вид 30 — 32 года, рост около 174 — 176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, лоб высокий, брови прямые, глаза серо— зеленые, нос средний, губы тонкие, уши средние, волосы русые. Особые приметы: на подбородке шрам. Всех, кто видел бесследно исчезнувшего мужчину, просят позвонить по телефону (84463) 2-20-55.
v1.ru: последние новости
Прокуратура хочет закрыть лодочную станцию, где швартовался затонувший катамаран «Я получил популярность»: в Волжском начался суд над каратистом, нокаутировавшем продавца В Волгограде пес после уникальной пластической операции ищет новых хозяев
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение