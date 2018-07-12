Полиция и следствие неделю ищут настоящего мужика в лесу под Михайловкой

Молодой мужчина, не на шутку увлекавшийся компьютерными играми, бесследно исчез из дома в городе Михайловка Волгоградской области.

Мужчина работал наладчиком кассовых аппаратов

— 32 — летний Михаил Новоселов занимался наладкой кассовых аппаратов в фирме своего отца. — уточнили в Михайловском межрайонном следственном отделе. — Днем работал, а вечером играл в компьютерные игры. Жил отдельно от родителей и почти ни с кем не общался.

В прошлую среду молодой мужчину, не рассказав никому о своих планах, вышел из дома и не взял с собой ни банковскую карту, ни документы.

— На столе осталась записка с примерным содержанием: «Хочу пожить в лесу. Если выживу — буду мужиком», — добавили следователи. — По словам родителей, из дома пропала двухместная палатка, маленькая лопатка и топорик. Мы опросили всех соседей, знакомых и родных — пока никаких зацепок. Никакой ниточки не нашли и в видеозаписях с камер вокзала и ближайших домов.

Михаил Новоселов ушел из дома в среду, 4 июля. Мужчина был одет в майку желтого цвета и камуфлированные брюки. Приметы пропавшего: на вид 30 — 32 года, рост около 174 — 176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, лоб высокий, брови прямые, глаза серо— зеленые, нос средний, губы тонкие, уши средние, волосы русые. Особые приметы: на подбородке шрам. Всех, кто видел бесследно исчезнувшего мужчину, просят позвонить по телефону (84463) 2-20-55.