В спальных районах запретят алкоголь

16.07.2018 состоится пресс-конференция посвящённая запрету продажи алкоголя в спальных районах и жилых домах

В конце июня прошло обсуждение концепции федерального проекта «Здоровый образ жизни», в ходе которого был поднят вопрос реализации одного из пунктов — запрета на продажу алкоголя в жилых домах и спальных районах. Разработкой этого проекта занимается экспертное сообщество совместно с ОНФ. Предполагается, что к осени работа над программой будет завершена. Как утверждают авторы инициативы, это позволит снизить алкоголизацию населения. Согласно статистике Минздрава , за последние 12 лет, заболеваемость алкоголизмом в России снизилась в два раза благодаря ограничительным мерам и пропаганде здорового образа жизни.

Участники пресс-конференции расскажут подробнее о федеральном проекте «Здоровый образ жизни», а также о запрете на продажу алкоголя в спальных районах.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.