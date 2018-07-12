«Хватит с меня митингов». Почему полицейские массово увольняются

Вот такие посты все чаще стали появляться в социальных сетях (cохранены пунктуация и орфография авторов).

Люди, знающие «систему» изнутри, описывают ее состояние на данный момент и радуются, что смогли выйти.

Я вчера оттрубила последний день службы. Мой персональный 1861 год настал. половина коллектива завидует, говорят какая ты смелая. У тебя ипотека. Я им ну и что? Я жить хочу! В театр ходить, в бассейн, учить итальянский. Отдыхать летать хочу, и совершенно не желаю больше решать самостоятельно проблемы со сломанной офисной техникой, искать деньги на бумагу, канцелярию, сидеть на сломанных стульях. Не -хо -чу. Я молодая, образованная, воспитанная девушка, до службы читала нереальное количество книг, а тут? Одно желание прийти и увалиться на кровать, и что бы никто не тревожил, а с такой службой тревожить может только кот! Все! Я счастлива! Свобода!

Андрей Небаев:

9 лет, закончил в ГИБДД , ушёл по сокращению, на гражданке жизнь другая! Более насыщенная и разнообразная. А не день Сурка

Андрей Баринов:

Руки, ноги, голова есть — работу найдешь. Когда в марте подал рапорт на увольнение основным доводом полковника было то, что на гражданке нет работы. Не поверил им и правильно сделал. Теперь и прошел курсы переподготовки и отдохнул и на юга съездил. Потихоньку двигаюсь к мечте детства.

МВД пойдет по пройденному циклу. Мы с вами уволимся, будет критически не хватать народу, примут решение отменить критерий высшее образование и наберут конченых. Пока есть в системе ребята, которые «потерплю еще годик до пенсии ничего страшного» ничего не поменяется, такими людьми и выезжают

Денис Бесфамильный:

Что ж все такие жалобщики? Вас никто силой в органы не тащил, а как уволятся, сразу всем говорят, что на гражданке тааааак круто, всем советуют увольняться, а на самом деле это самовнушение и таким образом люди пытаются ложно прикрыть свои комплексы, перед бывшими коллегами показать, что у них все якобы супер, а большинство через полгода-год восстанавливаться придут

Юрок Петрович:

Конечно система с каждым днем все интереснее и интереснее.но плохо когда хорошие люди уходят не выдерживая а на их место приходят карьеристы или реально тормоза это еще хуже. …

Арби Шатоев:

Система давно прогнила полностью, сплошное беззаконие в структурах, вместо того чтоб отдыхать в выходные личный состав идет на занятия, я понимаю если бы были занятия по делу или тактические которые помогут в службе, так нет пишем тетрадки на не нужные темы, вообще к службе не относящиеся

Сергей Катков:

Хорошо что ничто не держит и можно уйти хлопнув дверью, плохо когда на тебе ипотека и прочие тягости

Скоро ряды пополнятся новыми покинувшими службу, у нас в подразделении тоже пишут рапорта

Дмитрий Колпинский:

Есть и такие, (офицеры старшие), кто лет пять назад уволился на гражданку, теперь, помыкавшись там, восстановился с трудом не найдя себя на гражданке, эти пять лет хочет «добить», но сами в «****» (в шоке — прим. ред.), как теперь стало и что происходит в МВД! Такие дела

Юлия Грузилова:

Я, например, в МВД служу уже 16 лет. И хочу сказать, что раньше было легче и интереснее работать. Но, так как до пенсии осталось около года, надеюсь выслугу до 25 лет ещё не успеют поднять, работаем, работаем, работаем! И, народ, хватит ныть! Я так понимаю, увольняются в основном молодые сотрудники, кому не жалко потерять стаж в МВД. Всем, кому не нравится наша структура, давно уже на гражданке. Но и там не сахар. А кто служит до сих пор, удачи и терпения! Мы лучшие!

Алексей Герасимчук:

Товарищ уволился по предельному возрасту. Чувствует себя чудесно, выглядит еще лучше. Счастлив и как настоящий пенсионер начал путешествовать, правда пока по Золотому кольцу

Димон Батов:

Нечего стало делать в этой системе. Никому мы тут не нужны. Ни руководству ни прямым начальникам. Одни подставы кругом. Я отработал 17 лет из них 13 год за полтора. Через месяц-два тож на пенсию свалю. Мне 37. Пора покорять гражданку пока года молодые. После 40 и там мало кому нужен буду. Не буду ждать пока и пенсии лишат. У нас все могут. Так что как то так. Такое мое мнение.

Yaroslav Vasilevich:

Уйти всегда можно и нужно, если уже чувствуешь, как говорят: край, вилы. И всех тревожит один вопрос, куда?, а смогу ли я?, на вольных хлебах. Та зона комфорта к которой привыкли за годы не отпускает, надо смочь перейти этот барьер, рискнуть.

Дина Юсипова:

Я сужу по себе и тем, кто ушёл из органов. Все трудоустроились, все нашли своё место. А главное, ты понимаешь, что ЖИЗНЬ НЕ ДЛЯ РАБОТЫ, а наоборот РАБОТА ДЛЯ ЖИЗНИ. Сделайте шаг, измените свою жизнь и жить станет легче.

Администратор полицейского правозащитного паблика «Омбудсмен полиции», руководитель отдела взаимодействия со СМИ межрегионального Профсоюза полицейских, майор полиции в отставке Владимир Воронцов прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он подтвердил, что проблема массового перехода служащих на гражданку действительно существует, и с каждым днем общая картина только ухудшается.

Владимир Воронцов выделил основные причины увольнений: «Не соблюдаются трудовые права служащих. Безумное количество переработок, не предоставляются компенсации в виде денежных выплат или отгулов. Во-вторых, необоснованное привлечение к уголовной ответственности. Люди видят, что они могут стать фигурантами уголовного дела, просто качественно выполняя свою работу. Зачем кому-то это терпеть ради такой маленькой зарплаты? И, что важно, зарплата не индексировалась 5 лет, с 2012 года, и только недавно ее проиндексировали на 4%. Люди считают, что на гражданке найти работу проще, и увольняются из полиции».

Московская полиция очень обеспокоена большим оттоком кадров и требует, чтобы каждый сотрудник, не достигший пенсионного возраста, перед увольнением проходил кабинет психолога. Якобы врач поможет выяснить причины увольнения и решит все проблемы.

«Если взять патрульно-постовую службу, то она в принципе развалена, — отметил Владимир Воронцов. — В Центральном округе их вообще практически нет. То есть время прибытия на сообщение о преступлении большое, реально можно 1–1,5 часа дожидаться полиции. Звонок примут за 30 секунд. Тебе скажут: «Сейчас обязательно полиция приедет», но иногда приезжать просто некому».

Описывая возможные последствия массового ухода людей из ОВД, Воронцов сказал, что все это может привести, без преувеличения, к национальной катастрофе. «Либо вообще все развалится, либо они задумаются и все-таки начнут что-то менять в организации службы. Начнут как-то думать о том, чтобы трудовые права сотрудников соблюдались», — добавил он.