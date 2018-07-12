Ещё
В конкурсе «100 лучших товаров России» Ленобласть представят сухари и горючее
Далее:
Читайте также:
Ещё

В конкурсе «100 лучших товаров России» Ленобласть представят сухари и горючее 

Ivyborg.ru 1 час назад
На федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» от Ленинградской области прошли четыре вида товаров
Общественный смотр товаров-участников регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2018 года прошел 11 июля. В этом году девиз конкурса — «Качество + безопасность= конкурентоспособность».
По итогам смотра, в номинации «Продукция производственно-технического назначения» эксперты отметили два вида топлива Нефтеперерабатывающего завода города Кириши.
В номинации «Продовольственные товары» положительные отзывы заслужили итальянский десерт кантуччи и сухари «Ладожские» Сясьстройского хлебозавода.
Всероссийская выставка-продажа «100 лучших товаров России» пройдёт в Москве с 11 по 14 октября.
Конкурс программы проводится в номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-промышленного назначения.
Ivyborg.ru: последние новости
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович: строгий управленец и секс-бомба На Ладоге нашли тело пропавшего рыбака-пенсионера Инспекция по маломерным судам Приозерска призывает быть внимательнее во время купания в водоемах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов2
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение