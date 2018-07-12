В конкурсе «100 лучших товаров России» Ленобласть представят сухари и горючее

На федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» от Ленинградской области прошли четыре вида товаров

Общественный смотр товаров-участников регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2018 года прошел 11 июля. В этом году девиз конкурса — «Качество + безопасность= конкурентоспособность».

По итогам смотра, в номинации «Продукция производственно-технического назначения» эксперты отметили два вида топлива Нефтеперерабатывающего завода города Кириши.

В номинации «Продовольственные товары» положительные отзывы заслужили итальянский десерт кантуччи и сухари «Ладожские» Сясьстройского хлебозавода.

Всероссийская выставка-продажа «100 лучших товаров России» пройдёт в Москве с 11 по 14 октября.

Конкурс программы проводится в номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-промышленного назначения.