Датчане изобрели стиральный порошок из грибов

Никому и не придет в голову, что стирать вещи можно с помощью обыкновенных грибов. До этого догадалась датская фирма Novozymes, и разработчики правы: именно грибы придают субстанции эффективность.

Исследователи из Дании придумали, как заставить грибы расщеплять потребляемые ими соединения: для этого создали способ выделения ферментов, ускоряющих химические реакции.

Все волшебство порошка заключается именно в этих ферментах — кроме шуток, они могут с легкостью стереть любое пятно с одежды, словно его и не было. И не имеет значения, был ли это бокал вина на вашем новом белоснежном платье, или же ваши дети испачкались в некошеной траве — грязи не выжить.

Дело в том, что органика, входящая в рацион гриба, обладает свойствами отшелушивания пятен и жира. Более того, экологический порошок способен действовать по назначению в низких температурах, а это — уверенность в том, что тратить лишнюю энергию на подогрев воды не нужно.

И самое важное для тех немногих, кто все же беспокоится за природу: из-за отсутствия отравляющих веществ она не пострадает.

Об этом сообщает National Geographic.