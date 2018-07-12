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Балтийск принимет регату «Паруса духа»
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Балтийск принимет регату «Паруса духа» 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград и. В Калининградской области в городе Балтийске, у памятника Петру I, в рамках инклюзивного фестиваля, 15 июля, состоится церемония открытия регаты с участием министра социальной политики Анжелики Майстер.
В рамках мероприятия состоятся гонки крейсерских яхт, регата с участием детей с особенностями психического и физического здоровья. Кроме того — шоу флай-бордов и гидроциклов, концерт художественной самодеятельности, парад крейсерских яхт под управлением инвалидов, мастер-классы по «морским премудростям».
Место проведения: причал и набережная Балтийска. Начало — в 10 часов.
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