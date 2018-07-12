Индийскую школьницу полгода насиловали одноклассники и учителя

Девочка на севере Индии призналась, что ее регулярно насиловали 16 одноклассников и трое преподавателей в течении шести месяцев. 15‐летняя жертва подверглась психологическому давлению и молчала целых полгода. Об этом сообщил CNN.

Пожелавшая остаться анонимной, девочка рассказала, что в первый раз ее изнасиловали трое или четверо одноклассников. Когда об этом узнали остальные, то пригрозили оглаской и сами изнасиловали жертву.

Полиция арестовала директора, двоих учителей и четырех учеников. Заместитель генинспектора Сарана в штате Бихар Виджай Кумар Верма заявил, что подозреваемые отрицают свою вину. Правоохранители ожидают ордера на обыск и арест других вероятных участников истязаний.

Сексуальное насилие — острая проблема в Индии. Последняя крупная акция протеста прошла 9 мая. Молчаливый марш требовал от государства озаботиться безопасностью девочек. По статистике в стране происходит 100 сексуальных нападений каждый день.

Санитары изнасиловали молодую девушку в туапсинском психоневрологическом диспансере. Мать пострадавшей обратилась в полицию и требует наказать мужчин.