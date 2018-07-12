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Индийскую школьницу полгода насиловали одноклассники и учителя
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Индийскую школьницу полгода насиловали одноклассники и учителя 

360tv.ru 1 час назад
Девочка на севере Индии призналась, что ее регулярно насиловали 16 одноклассников и трое преподавателей в течении шести месяцев. 15‐летняя жертва подверглась психологическому давлению и молчала целых полгода. Об этом сообщил CNN.
Пожелавшая остаться анонимной, девочка рассказала, что в первый раз ее изнасиловали трое или четверо одноклассников. Когда об этом узнали остальные, то пригрозили оглаской и сами изнасиловали жертву.
Полиция арестовала директора, двоих учителей и четырех учеников. Заместитель генинспектора Сарана в штате Бихар Виджай Кумар Верма заявил, что подозреваемые отрицают свою вину. Правоохранители ожидают ордера на обыск и арест других вероятных участников истязаний.
Сексуальное насилие — острая проблема в Индии. Последняя крупная акция протеста прошла 9 мая. Молчаливый марш требовал от государства озаботиться безопасностью девочек. По статистике в стране происходит 100 сексуальных нападений каждый день.
Санитары изнасиловали молодую девушку в туапсинском психоневрологическом диспансере. Мать пострадавшей обратилась в полицию и требует наказать мужчин.
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