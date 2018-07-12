Есть еще порох: 50-летняя Алика Смехова показывает, как делать стойку на руках в бикини

@alika_smekhovaЕсть еще порох: 50-летняя Алика Смехова показывает, как делать стойку на руках в бикиниАлика Смехова (50) недавно поделилась с поклонниками личной историей. Актриса была несчастлива в своем втором браке с богатым ассирийцем Георгием Буджановым. Она знала об изменах мужа и на нервной почве потеряла ребенка. Вскоре после этого супруги расстались. Алика Смехова не раз говорила, что счастье вовсе не в мужчине рядом. Нужно уметь ценить себя и быть самодостаточной. Смехова восхищает фолловеров уверенностью в себе и отличной формой. В 50 лет актриса может похвастаться стройной и подтянутой фигурой.

В этот раз актриса решила продемонстрировать пользователям свою физическую форму довольно необычным способом. Алика опубликовала кадр, на котором делает стойку на руках. Из одежды — только бикини. Ничего лишнего! Артистка иронично подписала кадр: «Доброе утро, товарищи! Приступаем к производственной гимнастике! кто-то ещё помнит такие позывные по радио?!». Фолловеры не ответили на вопрос, но засыпали актрису комплиментами: «Какая вы худенькая! Отличное фото!», «Браво! Отличная форма!», «Восхищаюсь красивой женщиной, которая умеет держать себя в тонусе и вызывает бурю позитива восхитительной фигурой».

А тем временем 65-летняя Брижит Макрон показала, как стильно носить жакет на голое тело.

@alika_smekhova