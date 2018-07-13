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Аккаунты в социальных сетях в Германии будут передаваться по наследству
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Аккаунты в социальных сетях в Германии будут передаваться по наследству 

Пятый канал 49 минут назад
Фото: Пятый канал
Социальные сети в Германии отныне — не для слабонервных. Умершие станут снова доступны, а их «мертвые души» — оживут. Немецкий федеральный суд официально «взломал» для скорбящих родственников учетные записи безвременно ушедших пользователей.
— Это касается различных аккаунтов в соцсетях. Будь то Facebook или в Instagram. Наше решение имеет далеко идущие последствия, — говорит федеральный судья Дитлинд Вайланд.
Соглашения о конфиденциальности должны быть теперь тоже пересмотрены. Какое уж после этого «спи спокойно, дорогой друг»: частные переписки, приватные фотографии, склоки, сплетни, интимные подробности, в общем, — все до единого скелеты в вашем интернет-шкафу отныне становятся достоянием родни.
— Все это, по сути, приравнивается к дневникам и письмам, которые и так доставались наследникам, — уточняет адвокат Петер Раэдлер.
В основе исторического судебного прецедента — большая драма и человеческая трагедия, тут уж без злобных комментариев: пять с половиной лет убитая горем семейная пара из Берлина добивалась от Facebook именно этого — разрешения попасть на страницу своей дочери, которая неожиданно для всех покончила с собой.
— Родители знали, что девочка много общается на Facebook и они рассчитывают найти в ее переписке мотивы такого поступка, — рассказала адвокат семьи Кристиан Пфафф.
Возможно, они наконец смогут раскрыть тайну, которая унесла их ребенка в могилу. Да и полиции работать станет намного легче.
— Да, такое случается, когда расследуется дело об убийстве и есть показания, что для этого были какие-то предпосылки, то мы обращаемся к личным страничкам жертв, — говорит глава профсоюза немецкой полиции Райнер Вендт.
Но для всех остальных, вполне безобидных юзеров, это означает, что своевременно не удаленную тайну своей личной жизни с собой теперь уже не «унесешь».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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