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Суд Германии потребовал от Facebook предоставить родителям доступ к аккаунту умершей дочери
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Суд Германии потребовал от Facebook предоставить родителям доступ к аккаунту умершей дочери 

360tv.ru 1 час назад
Федеральный верховный суд Германии постановил, что родители умершей дочери имеют право на доступ к учетной записи Facebook в соответствии с законом о наследстве. Об этом сообщил BBC.
Согласно постановлению суда, аккаунт следует рассматривать так же, как личные дневники или письма, переходящие по наследству.
15-летняя девочка погибла под поездом в 2012 году. Родители пытались получить доступ к ее аккаунту, чтобы определить, была ли эта смерть самоубийством. Помимо эмоциональной составляющей родители хотели узнать, имеет ли водитель поезда право на компенсацию, как это было бы в случае самоубийства.
Facebook отказал в доступе к учетной записи девушки, сославшись на конфиденциальность. В рамках текущей политики компания разрешает родственникам умершего получить лишь частичный доступ к аккаунтам. Близкие могут либо удалить страницу, либо создать из нее мемориальный памятник.
Суд низшей инстанции поддержал родителей в 2015 году, однако апелляционный суд 2017 года оказался на стороне Facebook. Федеральный верховный суд позволил родителям получить доступ к перепискам дочери.
По мнению судьи, в желании родителей нет каких-либо иных мотивов в получении переписки дочери. Они имеют право знать, какие беседы вел их несовершеннолетний ребенок в интернете.
Власти Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тысяч фунтов стерлингов (более 600 тысяч долларов) из‐за утечки персональных данных миллионов пользователей британской компании Cambridge Analytica в 2016 году. В частности, комиссариат обвинил компанию в отсутствии безопасности личных данных пользователей, а также непрозрачной системе, которая позволяет использовать эти данные третьими лицами.
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