ТВ-шоу про беременных: психолог рассказывает, стоит ли рожать на камеру

С чего все начинается?

Как женщина вообще решается на такой шаг — показать свою беременность и даже роды на весь мир? Легче всего такое решение дается участницам телешоу «Я не знала, что беременна», которое выходит на канале TLC. Дело в том, что в тв-шоу показаны… актеры. Правда, они рассказывают истории, которые реально произошли с героями, которые предпочли остаться за кадром.

Фото: кадр из передачи «Я не знала, что беременна»

Мотивы героинь передачи «Беременные» тоже можно понять: во-первых, медийным личностям не привыкать к вниманию телекамер, во-вторых, вполне вероятно, что кто-то из них пришел на шоу ради пиара. Но не стоит забывать и о том, что изначально это шоу позиционировалось на телеканале Домашний как «доброе шоу». По заявлениям самих героинь, они не хотели скандальной известности, им было важно поделиться со зрителями своими взглядами на материнство. Вот что говорит об участии в шоу Айза Анохина

Фото: кадр из передачи «Беременные»

«Впустить камеру в свою жизнь, безусловно, трудно. Но, когда тебе не стыдно за свою семью и за свои жизненные позиции, то очень хочется поделиться своим счастьем и тем, как справляться с трудностями».

Почему на участие в телешоу соглашаются девочки-подростки в шоу «Беременна в 16»? Все просто. Ради внимания и поддержки съемочной группы: им оказывают помощь психологи, а рожать отправляют в хорошие клиники, ведь программа снимается при поддержке Министерства здравоохранения

Шоу «Беременна в 16» с успехом идет на экранах уже много лет, сначала оно снималось в Америке, а потом и в Украине. Авторы шоу заявляют, что их цель —

объяснить и показать подросткам, что ранняя беременность часто оборачивается большими проблемами, нежели прекрасным и радостным событием.

Фото: кадр из передачи «Беременна в 16»

Как находят героинь?

Создатели передач «Беременна в 16» и «Я не знала, что беременна» объявляли о намерении рассказать истории забеременевших девушек-подростков и женщин, которые не знали о своей беременности и ждали отклика от желающих принять участие в съемках. А вот в случае с передачей «Беременные» дела обстояли несколько иначе: авторы программы сами делали предложение поучаствовать в съемках знаменитым женщинам, которые находились в интересном положении или только-только родили на момент создания очередного сезона. Поучаствовав в первом сезоне шоу, певица Саша Зверева согласилась продолжать показывать свою жизнь на камеру:

Фото: кадр из передачи «Беременные»

В этом шоу я хотела донести свои мысли и взгляды по поводу материнства, потому что мой образ жизни отличается от образа жизни других героинь. В новых эпизодах можно будет увидеть, как я в одиночку справляюсь с воспитанием троих детей и успеваю работать. Также я подробно расскажу о своем подходе к грудному вскармливанию, питанию, иммунитету и лечению.

Роды в прямом эфире

Участницы шоу «Я не знала, что беременна» не знают и о трудностях, с которыми столкнулись остальные героини нашего материла, ведь они рассказывали съемочной группе об уже случившихся событиях.

Фото: кадр из передачи «Беременна в 16»

В передаче «Беременна в 16» съемочная группа отправляется с героинями даже в роддом. Участие в съемках они принимают с 4-5 месяца беременности, сама передача оформлена в стиле «видеодневника» героинь, где они делятся своими переживаниями и трудностями при подготовке к появлению в их жизни ребенка. Однако присутствие съемочной группы на родах — это обязательное условие участия в проекте. Впрочем, у авторов шоу нет цели показать в кадре физиологию процесса родов — только эмоции, которые испытывает юная роженица.

Героиня телепроекта «Беременные» Галина Ржаксенская поделилась своим опытом с сайтом teleprogramma.pro в эксклюзивном интервью:

Фото: кадр из передачи «Беременные»

Не могу сказать, что он (муж) был в восторге от моей идеи, но он понимал, что для меня это важно. На родах со мной в палате, кроме врачей, мужа и оператора, не было никого. Мы заранее обговаривали, с какого ракурса можно будет меня снимать, чтобы все было максимально естественно и без откровенных сцен (улыбается). Мы не стремились из родов сделать сенсацию. «Беременные» — доброе шоу и никому не интересны скандалы, интриги.

Мнение зрителей

Неудивительно, что шоу, затрагивающие такие темы, получают множество откликов от зрителей. Вот что пишут в соцсетях о передаче «Беременные»:

Маргарита: Понравились все. И, по-моему, этому поспособствовал грамотный режиссерский ход — собрать в одном сезоне таких разных мамочек: Саша — естественница, обращенная к истокам, Полина — приверженка современных подходов к беременности и родам, Тутта — рациональное начало. И этот контраст, разность взглядов как раз и привлекает, т.к. в каждом подходе находишь что-то интересное и важное для себя. (Орфография и пунктуация источника сохранена)

Фото: телеканал Домашний

Посмотрев шоу «Я не знала, что беременна» женщины обсуждают, можно ли на самом деле «пропустить» беременность:

qunya: Мне тоже сначала верилось с трудом, а потом я подумала, что действительно, все же это редкость, конечно, но на самом деле просто такое стечение обстоятельств: отсутствие ожидания (это самое главное, по моим наблюдениям, многие, если помните, принимают токсикоз за отравление, например), незнание своего тела и отсутствие привычки обращать внимание на поступающие сигналы, отсутствие привычки отслеживать регулярность менструаций (многие списывают на типа нерегулярный цикл, у меня нерегулярный цикл был лет до 28, так вот при таком на самом деле тем более всегда отслеживаешь, когда что было), ну и так далее. (Орфография и пунктуация источника сохранена)

zhena_rybaka: Бывает. Лично двух женщин знаю которые узнали, что беременны когда рожать начали. У обеих уже дети есть. У одной вес больше 100кг, возраст под 50. Думала климакс. А второй щитовидку удалили, думала месячных нет из-за гормонального сбоя. (Орфография и пунктуация источника сохранена)

Мнение психолога

Марина Щеглова, практикующий психолог с опытом работы более 8 лет. Проводит индивидуальные и семейные консультации, занятия в группе для будущих родителей, ведет блог посвященный психологии в Instagram.

Для многих беременность и роды это что-то стыдное, непонятное, устрашающее. Яркий пример — слова одного моего клиента: «Меня пугает живот моей жены, он шевелится, и я боюсь, что из него вылезет нечто». В обществе долгое время было принято изолировать беременную женщину. Не занимайся спортом, не работай, побудь дома, тебе надо думать о ребёнке. А она, оставаясь одна в этом процессе, может испытывать страх, стыд, отчужденность.

Мы все разные. И для одних нормально одно, для других другое.

Кто-то выбирает рожать наедине с врачом/акушеркой, кто-то разделяет рождение ребёнка с партнёром дома или в родильном доме, делает на память фото— и видеосъемку процесса родов, а кто-то готов и хочет делиться своими переживаниями с миром посредством участия в тв-шоу. И все это нормально. Думаю, делая процесс беременности и родов информационно доступным, не табуированным, мы, тем самым, снимаем с него ощущение постыдности, страха.

Не делать из беременности тайну, фотографироваться будучи беременной и в родах, участвовать в тв-шоу, жить обычной жизнью, как вы и жили или как хотите жить в данный момент — это нормально.