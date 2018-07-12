Жители Нижнего Тагила покрасили серую хрущевку в радужные цвета

Дом №80 на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле превратили в яркий арт-объект. Об этом сообщает агентство новостей «Между строк».

Инициаторами преображения стали сами жильцы дома №80 на улице Красноармейской. Они за несколько лет накопили приличную сумму по капремонту и решили потратить эти деньги сейчас. Собрали совет дома, выбрали цвета и передали свои пожелания в управляющую компанию.

Теперь хрущевка поистине радует глаз тагильчан. Мрачные вертикальные выступы по всему периметру дома окрашены в бирюзовый, лимонный и фиолетовый цвета. В ближайшие дни также будут оштукатурены и покрашены подъезды в розовый цвет.

Помимо покраски фасада в яркие цвета, была отремонтирована кровля, благоустроен двор, установлены скамейки и урны. Также появились детские игровые зоны и баскетбольная площадка.

Фото: агентство новостей «Между строк».