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Начальника отдела полиции уволили из-за 10 килограммов наркотиков
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Начальника отдела полиции уволили из-за 10 килограммов наркотиков 

Ридус 6 часов назад
В Ростове уволили начальника отдела полиции № 4 подполковника Евгения Якименко. Во вверенном ему участке оперативники ранее обнаружили около 10 килограмм наркотиков. Лишенный работы сотрудник не доработал несколько месяцев до полагавшейся ему пенсии, сообщает «Коммерсант».
По данным собеседника издания, мужчина уже был временно отстранен от занимаемой им должности.
Само увольнения в правоохранительных органах объяснили «отрицательными мотивами» в биографии подполковника.
В июне текущего года начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Владислав Сергеев, работавший в отделении Якименко, был задержан полицией. В его кабинете обнаружили около 10 килограммов наркотиков, которые, по версии следствия, правоохранитель намеревался сбыть.
Следственный комитет пытается установить предполагаемых подельников Сергеева.
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