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Юные каратисты из Щербинки завершили спортивную программу
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Юные каратисты из Щербинки завершили спортивную программу 

Префектура ТиНАО города Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Каратисты спортивного клуба «Огава-Щербинка» завершили летнюю программу, которую организовали на территории санатория на границе Московской, Тульской и Калужской областей. Они вернулись на территорию городского округа 11 июля.
— Дети и родители в восторге. Мы организовали насыщенную и продуктивную программу. Занятия провели чемпион России по армлифтингу Дмитрий Терехов и мастер спорта по боксу Алексей Стаканчиков. Тренировки проходили три раза в день, — отметил директор Спортивного клуба «Огава-Щербинка» Алексей Ловцевич.
Он добавил, что посетители лагеря побывали на шести экскурсиях. В конце летней программы ребята исполнили песню под гитару «Гой ты, Русь моя родная». Спортсменам вручили грамоты за участие.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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