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Торгуют меньше, а травятся больше: борьба с контрафактным алкоголем на Дону набирает обороты
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Торгуют меньше, а травятся больше: борьба с контрафактным алкоголем на Дону набирает обороты 

Деловое сообщество 6 часов назад
По данным Единой государственной автоматизированной системы, в Ростовской области поставки алкогольной продукции в расчете на душу населения снизились в среднем на 0,4 литра, с 5 литров на душу до 4,6.
Положительная динамика радует, но депутаты Законодательного Собрания подозревают в этой положительной тенденции не разворот людей к здоровому образу жизни, а рост доли контрафактного спиртного. Количество отравлений некачественным алкоголем только за первое полугодие 2018 выросло на 23%, а летальные исходы после употребления некачественной алкогольной продукции увеличились в 1,5 раза. Большая часть случаев зафиксирована в Ростове, Азове и Шахтах.
Подобные тенденции свидетельствуют о увеличении нелегального оборота алкоголя в регионе — добавила Ирина Теларова. Одной из причин депутаты считают высокую цену лицензии на торговлю алкоголем. Сейчас для ИП она стоит 60 тысяч рублей.
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