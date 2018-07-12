Торгуют меньше, а травятся больше: борьба с контрафактным алкоголем на Дону набирает обороты

По данным Единой государственной автоматизированной системы, в Ростовской области поставки алкогольной продукции в расчете на душу населения снизились в среднем на 0,4 литра, с 5 литров на душу до 4,6.

Положительная динамика радует, но депутаты Законодательного Собрания подозревают в этой положительной тенденции не разворот людей к здоровому образу жизни, а рост доли контрафактного спиртного. Количество отравлений некачественным алкоголем только за первое полугодие 2018 выросло на 23%, а летальные исходы после употребления некачественной алкогольной продукции увеличились в 1,5 раза. Большая часть случаев зафиксирована в Ростове, Азове и Шахтах.

Подобные тенденции свидетельствуют о увеличении нелегального оборота алкоголя в регионе — добавила Ирина Теларова. Одной из причин депутаты считают высокую цену лицензии на торговлю алкоголем. Сейчас для ИП она стоит 60 тысяч рублей.