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Честное селфи: 54-летняя Лолита показала, как выглядит без ботокса и фотошопа
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Честное селфи: 54-летняя Лолита показала, как выглядит без ботокса и фотошопа 

Лиза 6 часов назад
Фото: Лиза
@lolitamilyavskayaЧестное селфи: 54-летняя Лолита показала, как выглядит без ботокса и фотошопаЛолите (54) не привыкать к критическим комментариям в свой адрес. Хейтеры часто упрекают певицу в лишем весе и злоупотреблении уколами красоты. Сама исполнительница никогда не комплексовала по поду своей внешности. Она признает, что хотела бы похудеть, но муж любит ее в любом весе. Плюс певица обожает застолья и умеет вкусно готовить. Например, сейчас Лолита начала делать заготовки на зиму: она закручивает банки с огурцами и кабачковой икрой. Муж певицы, спортсмен, избегает сахара, но удержаться от фирменного варенья жены не может.
На этот Лолита заставила говорить о себе по другому поводу. Певица опубликовала сразу два селфи: одно с макияжем, другое — через 15 минут после его снятия. В комментариях она ответила пользователям, что кадры не обрабатывались в фоторедакторах и что она никогда не увлекалась ботоксом. Больше всего лайков (79000 отметок) собрал снимок с мейкапом, но вряд ли Лолита расстроилась из-за этого. Певица считает, что самое главное — это уметь посмеяться над собой. За это ее и любят многочисленные поклонники. Фолловеры пишут под фотографиями: «Лолита, молодец хорошо выглядите с гримом и без, умничка, вы мне нравитесь потому что вы никогда не блефуете», «Своя, родная, настоящая и классная до головокружения! Всегда восхищалась и не перестану это делать!».
А тем временем Лолита рассказала, как легко и быстро похудеть на даче летом.
Фото с макияжем и без, @lolitamilyavskaya
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