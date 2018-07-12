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Возвращенный к жизни двигатель от гитлеровской подлодки показали на видео
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Возвращенный к жизни двигатель от гитлеровской подлодки показали на видео 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники музея в городе Киль, Германия, запустили двигатель от немецкой субмарины времен Второй мировой войны. На ролик, опубликованный на YouTube, обратил внимание пользователь портала Pikabu.
Как отмечается, 6-цилиндровый двигатель RS 34 S изначально проектировался как дизель-генератор для линкоров «Бисмарк» и «Тирпиц». Позже его начали использовать на подводных лодках типа XXIII.
Двигатель имеет объем 108 литров (18 литров на каждый цилиндр) и мощность 576 лошадиных сил при 850 оборотах в минуту.
Подводные лодки типа XXIII — серия немецких малых подводных лодок, построенных в 1943-1945 годах. Всего по данному проекту была создана 61 субмарина, из них войну пережили только три подлодки.
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