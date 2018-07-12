Грубые нарушения торговли алкоголем выявлены в трети проверенных магазинов Ростовской области.

Число торговых точек, продающих алкоголь в Ростовской области, снизилось за год на 5,5% — сообщила директор Департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. Если сравнить эти показатели с 2016 годом, сокращение лицензированной сети произошло почти на 10%. Однако положительную тенденцию портит статистика проверок точек торговли алкоголем. С начала 2018 года в регионе прошло около тысячи проверок, и примерно треть из них неудовлетворительна. Нарушители были оштрафованы, около 800 литров алкоголя конфисковано. Количество отравлений некачественным алкоголем за первое полугодие 2018 на 23%, по мнению экспертов, это свидетельствует о росте оборота нелегального алкоголя в регионе.

«В последнее время в Ростовской области наблюдается значительное снижение потребления алкогольной продукции. С одной стороны, можно предположить, что население стало вести более здоровый образ жизни, но с другой стороны, есть вероятность, что некоторые торговые точки ушли из легального рынка и начали работать под «черным флагом»», — прокомментировал председатель комитета донского парламента по экономической политике Виктор Шумеев

В ходе заседания депутаты обсудили и меры по изменению ситуации. Одной из причин депутаты считают высокую цену лицензии на торговлю алкоголем. Сейчас для ИП она стоит 60 тысяч рублей, неподъемная сумма для деревенского магазинчика. Необходимо проработать вопросы ослабления законодательства в данной сфере и дифференцированном подходе к уплате госпошлин.